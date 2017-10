Piadas sobre Sócrates invadem a internet

Vídeos, imagens e memes sobre a acusação ao ex-primeiro-ministro circulam nas redes socias.

15:01



































@FSFranc0 pede que deem o número de Sócrates a Madonna.









@FSFranc0 pede que deem o número de Sócrates a Madonna.



























Já no facebook, dá-se os parabéns a Sócrates, referindo que vai ser "o novo autarca de Oeiras", numa alusão a Isaltino Morais que ganhou as passadas eleições autarquicas apesar de condenado por crimes de corrupção.

Depois de se tornar pública a acusação a José Sócrates, os internautas não perdoaram. Vídeos, memes e piadas sobre o caso estão a invadir a internet.Um dos vídeos mais partilhados é a música "Uma escuta aqui, uma escuta ali", em que as frases de Sócrates são musicadas. A música assinada por "Bandex TV" está a tornar-se viral, com milhares de partidas.Os memes e montagens nas imagens de Sócrates vão surgindo nas redes sociais.No Twitter também são várias as publicações que fazem referência ao ex-primeiro-ministro português.@sarfreitas no seu tweet diz que Manuela Moura Guedes "deve estar satisfeita". Recorde-se que a ex-pivô da TVI foi afastada dos pequenos ecrãs por dar a cara por investigações a José Sócrates.O utilizador @neca_tunes brinca com o número de páginas do processo.