Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piratas roubam episódios de Guerra dos Tronos na HBO

Netflix foi também alvo de uma invasão informática, da qual resultou a publicação de episódios da série "Orange is the new black".

Por Lusa | 20:08

O canal norte-americano HBO admitiu esta segunda-feira ter sido alvo de um ataque informático, o que levou a que episódios ainda por transmitir de várias séries, bem como material da saga "Guerra dos Tronos", fosse colocado 'online'.



Numa mensagens aos funcionários da HBO, divulgada por várias publicações especializadas, o presidente executivo da , Richard Plepler, confirmou a existência de um "incidente informático apontado à companhia, que resultou no roubo de alguma informação, incluindo da programação", o que é "obviamente disruptivo e perturbador para todos".



De acordo com a Entertainment Weekly (EW), que deu a notícia em primeiro lugar, episódios das séries "Ballers" e "Room 104" foram colocados 'online', bem como o argumento do próximo episódio de "Guerra dos Tronos", cuja sétima temporada está neste momento a ser exibida.



Numa resposta à EW, a HBO realçou ter começado a investigar o incidente, estando agora a trabalhar com as autoridades e com empresas de cibersegurança externas.



De acordo com o texto da EW, no domingo um e-mail foi enviado a múltiplos jornalistas, anunciando a brecha: "Olá à humanidade. A maior fuga da era do ciberespaço está a ocorrer. Qual o seu nome? Oh, esqueci-me de dizer. É HBO e 'Guerra dos Tronos".



No passado mês de abril, a Netflix foi também alvo de uma invasão informática, da qual resultou a publicação de episódios da série "Orange is the new black". Também os primeiros episódios da quinta temporada de "Guerra dos Tronos" foram colocados na Internet antes da transmissão.