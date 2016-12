Pornografia abranda no Natal

O documento compara ainda a popularidade do Pai Natal e Mãe Natal entre os consumidores de conteúdos para adultos. E, neste campo, quem ganha é mesmo a Mãe Natal. No dia 25, a procura por vídeos relacionados com esta figura aumenta 536%. Já a pesquisa por conteúdos em que o Pai Natal esteja representado regista um incremento de 374%.

Portugal é o país que sofre a maior diminuição no consumo de pornografia durante a época natalícia. Segundo um estudo da Pornhub, maior plataforma online de conteúdos para adultos, é no nosso país que se regista o maior abrandamento na visualização de conteúdos pornográficos nos dias 24 e 25 de dezembro.Quando em comparação com um dia normal, a queda é de 23% na véspera de Natal e de 24% no próprio dia. No topo dos países em que se registam as maiores retrações encontram- -se ainda Argentina (menos 22%), Austrália, Reino Unido e Polónia (com quebras de 19%).O estudo revela ainda que os conteúdos relacionados com os termos ‘Pai Natal’, ‘presente de natal’ e ‘orgia de natal’ são os que registam um maior aumento na procura durante a época. Por outro lado, a tendência para os homens procurarem porno relacionada com a época natalícia é 34% superior às mulheres.