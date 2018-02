Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porto Canal recebe dinheiro de câmaras

Canal televisivo terá recebido mais de 350 mil euros em dinheiros públicos atribuídos pelos municípios.

Por Ana Maria Ribeiro | 09:02

O Porto Canal terá recebido dinheiro de várias câmaras e agrupamentos municipais do Norte – com a autarquia de Matosinhos à cabeça – sob a forma de "aquisição de serviços", num total de mais de 350 mil euros, pagos ao longo dos últimos três anos.



A informação foi divulgada pelo jornal ‘i’ e consta da lista de Contratos Públicos Online do Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, que é disponibilizada pelo próprio Governo no portal Base. Segundo esses dados, o canal televisivo recebeu da Câmara Municipal de Matosinhos 148,1 mil euros entre 2015 e 2017.



As outras verbas são mais pequenas: em 2016, recebeu 67 mil euros da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa; em 2017, recebeu 60 mil da Comunidade Intermunicipal do Ave e 39 mil da Câmara Municipal do Porto. Menos dinheiro gastaram a Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes e os Municípios das Terras de Santa Maria: 37,5 mil euros, respetivamente em 2015 e 2017.



A justificação para estes gastos de dinheiro público tem aparecido na forma de "aquisição de serviços", "divulgação de eventos e iniciativas" e "publicitação de anúncios", mas a verdade é que no portal Base não há referência a quaisquer pagamentos semelhantes efetuados em benefício da Sporting TV e da Benfica TV.



O CM contactou o jornalista Júlio Magalhães, que é o atual diretor-geral do Porto Canal, mas o responsável escusou-se a falar sobre o assunto.