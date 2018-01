Portuguesa deixa júri do The Voice belga em lágrimas com fado

Andreia Rio protagonizou momento arrepiante ao cantar ‘Ó Gente da Minha Terra’.

Andreia Rio, imigrante portuguesa de 30 anos, natural de Sapiãos, em Vila Real, e que atualmente vive em Anderlecht, na Bélgica está a dar que falar depois de ter feito uma atuação de arrepiar na versão belga do programa de talentos ‘The Voice’.

A portuguesa, enfermeira, assume-se fã do Fado e levou ao palco belga ‘ò Gente da Minha Terra’, de Mariza. Logo aos primeiros segundos, deixou um dos elementos do júri em lágrimas.

A atuação profundamente emocionante de Andreia valeu-lhe a continuação no programa, na equipa do cantor Slimane, vencedor de uma das edições anteriores do The Voice Bélgica.

"Obrigado, Andreia, pelo teu talento o por o que me trouxeste. Não sei a tua história, ou o que fizeste para chegar aqui, mas identifiquei-me com o que cantavas e fui profundamente tocado pela tua atuação", diz Slimane a Andreia no final da atuação, sem conseguir conter as lágrimas.

Em Portugal, Andreia cantava Fado e já tinha tentado a sua sorte na edição portuguesa do The Voice e noutros concursos de talentos, mas nunca chegou à fase final dos programas.

Feliz com o resultado e confiante no seu talento, a portuguesa diz que vai "cantar pelo povo português e mostrar o talento à Bélgica e aos filhos", que vivem com ela e o marido, Renato, naquele país.