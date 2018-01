Portugueses elegem CMTV como novo líder da informação

A CMTV fechou o ano de 2017 na liderança absoluta do consumo de televisão por cabo.

Apesar de só no mês passado ter ficado disponível em todas as plataformas, o canal do seu Correio da Manhã ficou à frente de toda a concorrência ao longo de todo o ano, e liderou em todos os meses.

A CMTV fecha estes doze meses com um share médio de 2,4% de share, bem acima da SIC Notícias, SIC Notícias, que registou a média de 2% anual, da TVI 24, com 1,8%, e da RTP3, que não foi além de 0,9% no ano que agora terminou.

Trata-se do primeiro ano de existência em que a SIC Notícias não lidera o cabo.

Também no horário nobre a CMTV foi a estação eleita entre os canais de informação nacional. A CMTV registou uma média de 2,11% de share ao longo do ano, à frente da TVI 24 (1,79%), e da SIC Notícias (1,77%).

A CMTV foi líder em 309 dias do ano.

Ao longo do ano, a CMTV foi emitida apenas nas plataformas MEO e NOS. Só no final de dezembro chegou a 100% do cabo, ao iniciar as emissões também na Vodafone e na NOWO.