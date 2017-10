Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Precários da RTP integrados só se Governo der aval

Apesar das irregularidades detetadas pela autoridade, grupo público está impedido de fazer contratações.

Por Hugo Real | 08:26

O Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) é a única hipótese que os mais de 200 trabalhadores precários da RTP têm para ser integrados nos quadros da empresa pública.



Segundo sabe o CM, apesar da pressão da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que após várias ações de inspeção identificou dezenas de casos de falsos recibos verdes no grupo, a única instância que poderá desbloquear a integração é mesmo o Governo.



Isto porque, apurou o CM, os processos que a ACT interpôs em tribunal contra a RTP após estas inspeções estão a ser considerados improcedentes. Na opinião dos magistrados, adiantam fontes ligadas ao processo, a RTP está impedida de contratar pela Lei de Execução Orçamental. O que significa que mesmo que os recibos verdes sejam falsos, a empresa está proibida de os integrar no quadro.



Desta forma, a incorporação dos trabalhadores só pode ser concretizada através do PREVPAP. Contudo, isso só poderá acontecer após a entrada em vigor do diploma. Ou seja, a partir de janeiro do próximo ano.



Contactada, a RTP apenas adianta ao CM que "está a colaborar com o Governo no processo de regularização de recibos verdes, através do programa PREVPAP".



Refira-se ainda que a decisão de que trabalhadores serão integrados será tomada pela comissão arbitral do PREVPAP.