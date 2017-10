Prémios até 2500 euros no ‘Jogo da Bolsa’

Iniciativa do Jornal de Negócios e da GoBulling arranca já no dia 30 de outubro.

18:14

Já está a decorrer o período de inscrições para a edição deste ano do ‘Jogo da Bolsa’, iniciativa do Jornal de Negócios e da plataforma Go Bulling em que cada participante parte com 100 mil euros para investir e gerir uma carteira de ativos diversificada durante quatro semanas. As inscrições decorrem online até dia 28 de outubro e o jogo começa já no dia 30 do mesmo mês.

O jogo é realizado em ambiente real, dando a possibilidade ao investidor de transacionar um conjunto de ativos extremamente diversificado (ações, CFD’s, futuros e Forex) em todo o mundo.

Quem obtiver maior rentabilidade será o vencedor deste jogo, que pretende dar a possibilidade aos seus participantes de aprenderem mais sobre o mercado de capitais ou de colocarem em prática os seus conhecimentos, sem quaisquer riscos.

O Jogo da Bolsa decorrerá até 24 de novembro, e o vencedor da Classificação Global ganhará um Cheque Carta~o da Rádio Popular no valor de 2.500€. O segundo e terceiro classificados vão receber um Cheque Cartão Rádio Popular no valor de 1.000 € e 500 €, respetivamente.