Presidente da República felicita José Carlos Vasconcelos

Em comunicado, o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, considerou que a atribuição do prémio é "mais um justo reconhecimento" a uma pessoa que ao "longo da sua vida pôs o seu talento, a sua inteligência e a sua capacidade de estar à altura das circunstâncias ao serviço do bem comum".O Prémio Vasco Graça Moura - Cidadania Cultural, no valor de 40.000 euros, foi hoje atribuído ao jornalista José Carlos Vasconcelos, diretor do Jornal de Letras.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje José Carlos Vasconcelos, um "nome decisivo do moderno jornalismo português" pela atribuição do Prémio Vasco Graça Moura."Felicito, com amizade, José Carlos Vasconcelos pela atribuição do Prémio Vasco Graça Moura - Cidadania Cultural, instituído pela Estoril Sol. É o reconhecimento de um percurso de décadas no qual não se distinguem a atividade cultural e a cidadania", referiu na sua página oficial Marcelo Rebelo de Sousa.Na curta mensagem, o chefe de Estado salientou que José Carlos Vasconcelos é um "nome decisivo do moderno jornalismo português, nomeadamente com o semanário 'O Jornal', a revista 'Visão', e muito especialmente o 'Jornal de Letras', um caso raro de militância cultural e de atenção à lusofonia".