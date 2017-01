Marcelo diz que "não há motivo para alarme" com os juros da dívida

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta quinta-feira que "não há motivo para alarme" com os juros da dívida pública portuguesa, "tirando o fator da inflação, que pesou e vai pesar".



O chefe de Estado falou sobre o valor dos juros da dívida pública em resposta à comunicação social, após ter discursado na sessão de abertura do 4.º Congresso dos Jornalistas, no cinema São Jorge, em Lisboa.



Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, na emissão de dívida realizada na quarta-feira, com juros de 4,2%, "Portugal conseguiu ter um financiamento apreciável no mercado no começo do ano, que corresponde a uma parte substancial daquilo de que precisava para o ano".









Em seguida, o Presidente da República chamou a atenção para o fator da inflação: "Quando comparamos 4,2% deste ano com 3,2% do ano passado, temos de ter presente que no ano passado a inflação estava a 0% e agora a inflação está algures entre 0,6% e um pouco acima, a caminho de 1%. Portanto, isso tem de ser abatido ao valor da taxa nominal".



"Dito isto, acompanho, naturalmente, essa situação, mas penso que a reação dos mercados ontem [quarta-feira] depois da emissão e hoje mostra que, tirando o fator da inflação, que pesou e vai pesar, quanto ao resto, não há motivo para alarme", considerou.



PR diz que se deve esperar para ver se há debate sobre TSU e qual é a decisão

O Presidente da República considerou que se deve esperar para ver se há ou não debate parlamentar sobre a descida da taxa social única (TSU) paga pelos empregadores e, havendo, qual a decisão que dele resulta.



Questionado sobre a possibilidade de ser requerida a apreciação parlamentar do diploma e de a descida da TSU ser inviabilizada, o chefe de Estado respondeu: "Eu prefiro não comentar cenários. Penso que devemos esperar para ver o que se passa, se há ou não debate parlamentar, e qual é a decisão desse debate".



"Eu acompanho com atenção o que se passa, mas prefiro não me pronunciar neste momento", acrescentou.



O Presidente da República defendeu que "não falar é preferível a falar, neste momento" e reiterou: "Vamos esperar pelos acontecimentos".



Nestas declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa



"Como, aliás, já foi feito comunicar pelo sítio da Presidência da República, tratou-se de reafirmar laços antigos", disse.



O Presidente da República referiu que "Portugal foi o primeiro país neutral a reconhecer os EUA" e que os dois países estão unidos por "alianças históricas, colaborações por todo o mundo, uma comunidade de quase dois milhões de portugueses e lusodescendentes, uma cooperação de muito tempo nos Açores".



"Isto é, há várias realidades que nos aproximam. Portanto, é positivo saber-se que esta colaboração entre povos, entre nações e entre Estados continua e tem de continuar para além da história, no presente e para o futuro", considerou.



Interrogado sobre o conteúdo da conversa com Trump no que respeita à base das Lajes, o Presidente nada adiantou: "Eu não quero dizer mais nada do que isto, exatamente o que disse".



Interrogado sobre a possibilidade de uma nacionalização temporária do Novo Banco, Marcelo Rebelo de Sousa também não quis falar desse assunto: "É um processo que está em curso. Eu disse que, no fim, sendo caso disso, me pronunciarei".



"Depois da emissão, os juros nos mercados desceram abaixo de 4%", salientou.Em seguida, o Presidente da República chamou a atenção para o fator da inflação: "Quando comparamos 4,2% deste ano com 3,2% do ano passado, temos de ter presente que no ano passado a inflação estava a 0% e agora a inflação está algures entre 0,6% e um pouco acima, a caminho de 1%. Portanto, isso tem de ser abatido ao valor da taxa nominal"."Dito isto, acompanho, naturalmente, essa situação, mas penso que a reação dos mercados ontem [quarta-feira] depois da emissão e hoje mostra que, tirando o fator da inflação, que pesou e vai pesar, quanto ao resto, não há motivo para alarme", considerou.O Presidente da República considerou que se deve esperar para ver se há ou não debate parlamentar sobre a descida da taxa social única (TSU) paga pelos empregadores e, havendo, qual a decisão que dele resulta.Questionado sobre a possibilidade de ser requerida a apreciação parlamentar do diploma e de a descida da TSU ser inviabilizada, o chefe de Estado respondeu: "Eu prefiro não comentar cenários. Penso que devemos esperar para ver o que se passa, se há ou não debate parlamentar, e qual é a decisão desse debate"."Eu acompanho com atenção o que se passa, mas prefiro não me pronunciar neste momento", acrescentou.O Presidente da República defendeu que "não falar é preferível a falar, neste momento" e reiterou: "Vamos esperar pelos acontecimentos".Nestas declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que falou por telefone com o Presidente eleito dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump."Como, aliás, já foi feito comunicar pelo sítio da Presidência da República, tratou-se de reafirmar laços antigos", disse.O Presidente da República referiu que "Portugal foi o primeiro país neutral a reconhecer os EUA" e que os dois países estão unidos por "alianças históricas, colaborações por todo o mundo, uma comunidade de quase dois milhões de portugueses e lusodescendentes, uma cooperação de muito tempo nos Açores"."Isto é, há várias realidades que nos aproximam. Portanto, é positivo saber-se que esta colaboração entre povos, entre nações e entre Estados continua e tem de continuar para além da história, no presente e para o futuro", considerou.Interrogado sobre o conteúdo da conversa com Trump no que respeita à base das Lajes, o Presidente nada adiantou: "Eu não quero dizer mais nada do que isto, exatamente o que disse".Interrogado sobre a possibilidade de uma nacionalização temporária do Novo Banco, Marcelo Rebelo de Sousa também não quis falar desse assunto: "É um processo que está em curso. Eu disse que, no fim, sendo caso disso, me pronunciarei".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito