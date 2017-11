Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produtora anuncia que Saga 'Star Wars' terá uma nova trilogia

Filmes irão introduzir novos personagens de um canto da galáxia de 'Star Wars' que não foi explorado anteriormente.

07:25

A saga de ficção científica 'Star Wars' terá uma nova trilogia a cargo do diretor e guionista de 'Star Wars VIII: The Last Jedi', Rian Johnson, anunciou esta sexta-feira a produtora Lucasfilm, num comunicado na sua página na internet.



A produtora avançou que o primeiro filme será dirigido e escrito por Rian Johnson, que contará com o seu colaborador Ram Bergman para a produção do filme, mas não apontou datas de estreia.



Os três filmes não serão parte da história de Skywalker, o personagem principal de 'Star Wars', mas "irão introduzir novos personagens de um canto da galáxia de 'Star Wars' que não foi explorado anteriormente".



"É uma força criadora e vê-lo construir 'The Last Jedi' desde o início até ao fim foi um dos grandes prazeres da minha carreira. Rian fará coisas incríveis com a tela em branco desta nova trilogia", disse a presidente da LucasFilm, Kathleen Kennedy, referindo-se ao diretor e guionista.



Por sua vez, Johnson e Bergman referiram, num comunicado conjunto, que o 'Star Wars' é a "maior saga da mitologia moderna" e que se sentem "muito afortunados" por terem contribuído para isso.



"Estamos ansiosos por continuar com esta nova série de filmes", acrescentaram.



'Star Wars VIII: The Last Jedi', dirigido por Johnson vai estrear a 15 de dezembro e é o próximo lançamento da saga.