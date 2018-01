Proteção de Menores dá 48 horas à SIC para retirar imagens da 'SuperNanny'

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Loures intimou a SIC a retirar do ar todas as imagens da primeira emissão do programa SuperNanny, transmitido no último Domingo. Segundo o Expresso, CPCJ está a agir em articulação com o Ministério Público e deu à estação de Carnaxide um prazo de 48 horas para retirar o programa.



A SIC responde dizendo que a CPCJ não tem legitimidade para impor esta decisão e, apesar de poder incorrer num crime de desobediência, vai manter o programa.

Segundo o Expresso, a ordem consta de uma carta da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Loures enviada esta quinta-feira para a SIC. Na missiva, é exigida a retirada de todos os vídeos promocionais, reposições ou repetições do programa em que Margarida, a criança de sete anos que foi alvo da intervenção de uma psicóloga, seja retratada: O que inclui a emissão televisiva, mas também todos os conteúdos de Internet, incluindo redes sociais.