Protegido de Cristina Ferreira já ganha a todos

Pedro Teixeira é um dos nomes apontados pela estação para apresentar o novo formato das tardes de sábado.

Por Vânia Nunes | 01:30

A aposta de Cristina Ferreira em Pedro Teixeira já está ganha. As audiências do programa que a estrela da TVI apresenta ao lado do ator, o ‘Apanha se Puderes’, são inquestionáveis. Por isso, Pedro Teixeira pode conseguir um lugar com ainda mais destaque no canal.



Para as tardes de sábado, a TVI está a preparar um novo formato, ‘Nunca Digas Nunca’, e o namorado de Sara Matos é um dos nomes apontados para a sua condução. Trata-se de um programa de entretenimento, direcionado para as famílias, com jogos, atuações musicais e muita animação.



"Para já, ainda nada está decidido, mas o Pedro é uma das possibilidades. É jovem e já provou que está à vontade na apresentação", revelou uma fonte do canal de Queluz de Baixo.



Nos últimos tempos, Pedro Teixeira deixou a representação de lado e tem dado cartas como apresentador ao lado de Cristina Ferreira. Já antes tinha provado estar à vontade a fazer diretos com emissões especiais ou no programa ‘Somos Portugal’.



Mas o novo menino bonito da TVI não está sozinho nesta corrida. Também Ruben Rua é um dos nomes que estão em cima da mesa. O modelo também já provou que resulta no pequeno ecrã e é outro dos ‘preferidos’ de Cristina Ferreira, que acumula o papel de apresentadora com a direção de Conteúdos Não Informativos.



"Há uma rubrica de música dentro do programa que foi pensada para o Ruben, mas ele também pode apresentar", explica outra fonte do canal. O outro nome que também foi pensado pela TVI é João Montez. O jovem que começou com um passatempo de chamadas de valor acrescentado do canal ao lado de Olívia Ortiz, rapidamente fez perceber que tinha talento para muito mais e já esteve com Cristina Ferreira em momentos importantes.



Mas também haverá um rosto feminino no programa. E também aí há vários nomes em cima da mesa. Leonor Poeiras é um deles, mas a nova aposta da TVI, a atriz Ana Sofia Martins, parece ser a opção mais apetecível.



"Ela fez bons resultados quando substituiu Fátima Lopes no ‘A Tarde É Sua’, por isso, é natural que queiram continuar a vê-la crescer enquanto apresentadora", revelou fonte do canal.