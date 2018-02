Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Putin, Trump e Kim levam Carnaval de Torres Vedras a correr mundo

Artigo da agência Reuters replicado em vários jornais internacionais.

Por J.C.M. | 20:58

"Carnaval português goza com Putin, Trump e Kim". O título da notícia publicada pela agência de notícia Reuters este domingo está a ser republicado por sites de vários pontos do planeta, mostrando a criatividade e o poder de sátira do corso de Torres Vedras.



A Reuters dá conta de que 350 mil pessoas participam nas festividades que duram cinco dias na cidade da Região Oeste, que se orgulha de ter 'o Carnaval mais português de Portugal'.



A Agência destaca os carros alegóricos onde são satirizadas personalidades internacionais como Angela Merkel ou Jean-Claude Juncker , mas as figuras mais destacadas são mesmo o presidente americano Donald Trump, sentado numa sanita em forma do planeta terra, ou o norte-coreano Kim Jong-Il e o russo Vladimir Putin, representados no corpo de tubarões.



O ditador coreano também aparece com um foguete na mão, a apoquentar o seu rival norte-americano.