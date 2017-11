Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regulador vai receber 4,6 milhões em 2018

Montante previsto na proposta de Orçamento do Estado é igual ao de 2017.

Por Duarte Faria | 06:00

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) vai receber 4 623 240 euros do Orçamento do Estado (OE) para 2018. O valor inscrito na proposta apresentada pelo Governo na rubrica de encargos gerais do Estado é igual ao registado no orçamento do ano passado e é apenas uma das verbas que vai financiar o regulador dos media.



É que o orçamento da ERC é composto por verbas provenientes do Orçamento do Estado e por verbas provenientes de receitas próprias, nomeadamente de taxas cobradas junto das entidades que prosseguem atividades no âmbito da comunicação social, integrando também um montante transferido por conta dos lucros de cada exercício anual da Autoridade Nacional de Comunicações.



Entretanto, o atual conselho regulador da ERC - Carlos Magno (presidente), Arons de Carvalho (vice-presidente) e Luísa Roseira (vogal) - deverá manter-se em funções, pelo menos, até dezembro. É que, com a discussão e votação da proposta de OE não deverão ser convocadas eleições para a escolha dos novos membros antes do fim deste mês.



Recorde-se que a lista elaborada por PS e PSD a 20 de outubro não reuniu os votos necessários para a nomeação.



Os socialistas indicaram o professor universitário Mário Mesquita e o jurista da RTP João Pedro Figueiredo, enquanto os sociais-democratas escolheram a diretora executiva da ERC Fátima Resende Lima e o ex-jornalista e assessor político Francisco Azevedo e Silva.