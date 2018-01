Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Repórter do Porto Canal pediu desejos de Ano Novo e... correu mal

Adepto do Benfica estraga direto da festa de fim de ano na Invicta.

Por J.C.M. | 11:04

Poucas coisas são mais arriscadas em televisão do que um direto em noite de folia. Como percebeu, da pior forma, uma repórter do Porto Canal que entrou em direto na noite de Ano Novo, a partir da Invicta, com a missão de saber os desejos para 2018 de quem ali se encontrava.



Um jovem que celebrava o réveillon com notória alegria, acedeu a responder à pergunta. Mas estragou tudo ao exprimir o seu desejo para 2018 no canal do FC Porto: "principalmente, que o Benfica seja pentacampeão". A jornalista desviou prontamente o microfone, mas já era tarde de mais.



A Internet não perdoa e o vídeo chegou rapidamente às redes sociais. No Facebook, o utilizador que publicou o vídeo solta uma sonora gargalhada final, dando a entender que também não será um adepto do FC Porto.