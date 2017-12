'Revelação' estreia a 2 de janeiro na CMTV

Trama começa em Lisboa e conta com a participação dos atores portugueses Diogo Morgado e Joana Solnado.

Está prestes a estrear a nova novela da CMTV. Trata-se de ‘Revelação, uma produção do SBT que promete surpreender os telespectadores, já a partir do dia 2 de janeiro.



A história gira em torno de Lucas (Sérgio Abreu) e Victória (Tainá Müller), que se conhecem durante um curso de comunicação em Lisboa e se apaixonam perdidamente. Eles ficam noivos e prometem amor eterno um ao outro. Entretanto, a relação não é o conto de fadas que parece à primeira vista, pois os planos do casal não são os mesmos de Ermírio (Antônio Petrim), dono da maior fazenda e uma das maiores autoridades da cidade de Tirânia. Ermírio tem outros projetos para Lucas na própria Tirânia, controlada constantemente por uma personagem ‘oculta’ (Henrique Martins), que conduz os passos de Lucas e a política de Tirânia de forma misteriosa.

‘Revelação’ é uma telenovela de autoria de Íris Abravanel, direção geral de Henrique Martins e supervisão de texto de Yves Dumont. No elenco contam-se cerca de 40 personagens que vão passar por cenários tão diversos como as cidades de Lisboa e Cascais, em Portugal, Madrid, na Espanha, na famosa fazendo Rio das Pedras, em Campinas, e na cidade fictícia de Tirânia. No elenco contam-se ainda os nomes de Thaís Pacholek, Daniel Alvim, Flávio Galvão e dos portugueses Diogo Morgado e Joana Solnado, entre muitos outros.

"‘Revelação’ é uma novela clássica de um amor desventurado que a CMTV se orgulha de transmitir a partir de dia 2 de janeiro. A particularidade de a história começar em Lisboa é um bónus para os nossos telespectadores que espero sigam mais uma boa história na antena do canal do líder, Correio da Manhã", afirma o diretor de programas da CMTV, Francisco Penim.