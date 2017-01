Revista Domingo vai ter um novo e maior formato

Grandes novidades são ainda as duas secções com autores-mistério. Uma de sexo, intitulada ‘Crónicas da Natália’, e outra de natureza epistolar. ‘Cartas de Amigo’ é um espaço novo do qual sairá todas as semanas uma missiva para os protagonistas da vida política.



Não esquecemos o humor, que é já uma tradição da Domingo, e alargámos o espaço de intervenção crítica sobre vários aspetos da vida social, política, económica e cultural do País.Grandes novidades são ainda as duas secções com autores-mistério. Uma de sexo, intitulada ‘Crónicas da Natália’, e outra de natureza epistolar. ‘Cartas de Amigo’ é um espaço novo do qual sairá todas as semanas uma missiva para os protagonistas da vida política.

Um novo e maior formato, design mais elegante, mais cronistas, maior aposta na imagem e na infografia. Estes são os pilares da nova revista Domingo, do CM, que vai sair no próximo dia 8 de janeiro, mas não são os únicos.Vamos oferecer aos nossos leitores mais passatempos, mais escolhas para a gestão do tempo livre e da boa vida. Alargámos o espaço das sugestões gourmet e reservámos o devido lugar para dar asas ao sonho.Esse será o território do ‘Imperdível’, em que estarão as grandes máquinas da indústria automóvel, mas também as novas formas de busca do bem-estar e da felicidade individual e familiar. Criámos secções dedicadas aos estilos de vida mais zen, às grandes questões que atravessam a vida das famílias, mantivemos as novidades e tendência do mundo das tecnologias nas nossas prioridades e incorporámos um novo espaço sobre os animais de estimação.