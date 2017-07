Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Carriço confessa: “Divirto-me que nem um doido com a música”

Estrela de ‘Espelho D’Água’ diz que muitos ainda não acreditam no novo rumo que deu à sua vida.

Em ‘Espelho d’água’ Ricardo Carriço é o vingativo Nuno Vidigal, um homem que tem contas a ajustar com o seu passado. Na vida real, o ator, de 52 anos, diz estar muito bem na sua pele. Cada vez melhor.



Em criança, frequentou oficinas de pintura. Queria ser pintor?

A minha mãe preocupava-se muito com aquilo que os filhos faziam nos tempos livres e arranjou-me essas oficinas, que me fascinaram.



Tem jeito para pintar?

Dizem que sim [risos].



E fez o curso de Design de Interiores do IADE?

Sim, estava na António Arroio e quando chegou a altura de optar por uma área, escolhi Artes Visuais. Mas nunca fui muito de matemáticas...



Entretanto, começou a trabalhar como manequim?

Sim, aos 19. Quando disse lá em casa, ficaram todos a olhar para mim, especados. A minha mãe só me recomendou que tirasse um curso, para ter alguma coisa a que me agarrar.



Mas nunca se agarrou? Nunca trabalhou na sua área de formação académica?

Agarrei-me de outra maneira. Se consegui recuperar o teatro da Sociedade Musical de Cascais, se transformei a cavalariça da Fortaleza de Cascais num teatro para 140 pessoas, se peguei na antiga Discoteca Universal e a transformei num espaço para ver teatro, devo-o à minha formação.



Gostou de ser manequim?

Adorei. Diverti-me e, na altura, fez sentido. Quando recebi o primeiro cachet cheguei a casa e disse aos meus pais: ‘A partir de hoje, nem mais um tostão. Quem paga a minha vida, sou eu.’ O curso, fui eu que o paguei, e não foi barato. As propinas do IADE equivaliam a 750 euros por mês, hoje. Era uma renda de casa.



Mas mesmo antes de dar o salto para a representação, já tinha revelado vocação para a música?

Sim.



Em 1985, fundou a banda Ibéria...

Era uma banda de garagem que fundámos na António Arroio. Antes disso integrei o Coro Regina Coeli de Lisboa durante algum tempo. Demos vários concertos e até fiz digressão.



Qual é o seu tom?

Começou por ser tenor, passou para barítono e agora acho que tenho um tom mais grave, de baixo.



Entra na representação por iniciativa própria?

Numa entrevista à ‘Moda&Moda’ disse que gostava de experimentar trabalhar como ator e dois dias depois recebo um telefonema do Tozé Martinho a marcar uma reunião. Estreei-me em ‘A Grande Mentira’, com o Rui Luís Brás, a Sofia Sá da Bandeira, a Helena Laureano, a Julie Sergeant.



Foi paixão à primeira vista?

Os primeiros tempos foram duros. O trabalho aparecia de forma muito espaçada, mas não quis abdicar. Na altura já tinha decidido que era mesmo aquilo que queria.



E agora já sente que conquistou o seu espaço?

Os espaços são todos efémeros. Sempre. Temos de aprender a arriscar, a reinventarmo- -nos. Acima de tudo, traçar objetivos e ir em frente. No meu caso já percebi que não vale a pena tentar operações de charme, porque não sou assim. Gostam, gostam, não gostam, não gostam. Paciência.



Como ator, chega à personagem por dentro ou é-lhe mais fácil construir um boneco?

Tento criar a coisa por dentro, sempre. A representação só se pode basear na verdade de cada um de nós. Quando ganhei o casting para ‘Querido Professor’, disseram-me que tinha conseguido o papel porque me tinha acabado de separar... E não há dúvida de que a maturidade e a experiência que vamos adquirindo nos dão brilho aos olhos.



Mas não teve formação...

A minha formação chama-se Armando Cortez, Mariana Rey Monteiro, Carlos Daniel, Manuel Cavaco, Glória de Matos, horas de conversa com o Ruy de Carvalho. Tantos atores da velha guarda... Tive a sorte de os ter como mestres.



Como se preparou para interpretar o vingativo Nuno Vidigal de ‘Espelho d’Água’?

Não houve tempo para grande preparação porque a novela arrancou num clima de enorme secretismo. Avancei para o projeto sem armadura, livre de defesas e com inteira disponibilidade.



É bom fazer de mau?

É ótimo. E gostava que o meu próximo projeto televisivo fosse um estupor à séria. Estou farto de fazer de bonzinho. Mas o Nuno Vidigal não pode ser considerado um vilão: ele torna-se má pessoa perante a maldade dos outros.



Esse homem tem redenção?

Ele vai revelar-se como o verdadeiro ser humano que é quando se encontrar com os filhos. E quando digo filhos, é mesmo filhos. Mais não digo.



Há surpresas reservadas para o espectador, então?

O Nuno Vidigal vai quebrar. Mas vai quebrar mesmo. Vai revelar a sua vulnerabilidade. E depois, há outro final...



Com quem prefere contracenar nesta novela?

Há várias pessoas com quem estabeleci uma química interessante. Tenho grande empatia com a Cristina Homem de Mello, a Mariana Pacheco é ótima, com o Marcantónio Del Carlo houve um entendimento imediato e muito divertido.



Nos últimos tempos parece estar cada vez mais dedicado à música. É assim?

Estou a divertir-me que nem um doido com os meus projetos musicais e os contactos estão a correr bem, sim. Algumas pessoas ainda não acreditam que isto esteja a acontecer, mas é uma questão de tempo.



E até gravou um disco?

É verdade. Se as pessoas me querem ver em cima de um palco a ser eu próprio, é a cantar. Quando canto sou eu, ali, Ricardo Carriço, inteiro, sem máscaras. No início queriam que eu criasse um conceito, um jogo de imagem... Nem pensar. Uma t-shirt e uns jeans.



Casou-se, divorciou-se. Diria que foi um bom casamento?

Todas as experiências são positivas. Sejam boas ou más, retiramos sempre lições.



Planos para voltar a casar?

Estou bem comigo próprio.