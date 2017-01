Robôs ganham consciência humana

Entretanto, Carrie-Anne Moss, no papel de Jeri Hogarth, é uma das figuras que participa em 'Jessica Jones', uma das séries televisivas ambientadas no universo de super-heróis Marvel mais elogiadas pela crítica e pelo público.



A atriz não vê uma relação direta nesta série com 'The Matrix', apesar de encontrar pontos de ligação. "Acredito que a saga espoletou uma visão de a humanidade ser controlada por máquinas, uma ideia que é agora muito mais relevante do que no final dos anos 90, quando o primeiro filme estreou".Entretanto, Carrie-Anne Moss, no papel de Jeri Hogarth, é uma das figuras que participa em 'Jessica Jones', uma das séries televisivas ambientadas no universo de super-heróis Marvel mais elogiadas pela crítica e pelo público."Tem sido um enorme prazer nessa série devido à qualidade das histórias escritas por argumentistas de banda desenhada". Além de 'Jessica Jones', tem ainda presença com aquela personagem nas séries 'Daredevil', 'Iron Fist' e 'The Defenders'. "E é claro que ter um trabalho regular como atriz é para mim uma bênção, porque nem sempre é fácil conseguir bons papéis", remata Carrie-Anne Moss.

O impacto da robótica e da inteligência artificial sobre a humanidade são os temas refletidos em 'Humans', a série anglo-americana cuja segunda temporada estreia esta quarta-feira, às 22h10, no canal de cabo AMC. Carrie-Anne Moss, reconhecida pelo papel de Trinity na trilogia 'The Matrix', é a nova cara da série como Athena Morrow, uma cientista especializada no desenvolvimento de projetos de inteligência artificial.Estreada no final de outubro no canal britânico Channel 4, com audiências a rondarem os dois milhões telespectadores, a nova época prossegue a discussão da relação entre andróides e humanos, num ambiente onde estes são mestres e aqueles servos. "É definitivamente uma personagem que vai dar um grande impulso à série", adianta ao CM a atriz canadiana. "É uma cientista muito apaixonada que trabalha numa área tão atual como é a robótica".Aliciada por uma multinacional para desenvolver as suas experiências, acaba por aceitar o convite após uma primeira recusa. Apesar de ir contra todos os seus sentimentos, percebe que a oferta é essencial para ela desenvolver o seu próprio projecto. "Adoro este conceito de alta tecnologia a fundir-se com uma história tão atual, e com personagens tão humanos".