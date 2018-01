Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo é das figuras mais pesquisadas do porno

Mais de 200 mil pessoas procuraram conteúdos pornográficos com o jogador.

Por Duarte Faria | 01:30

Cristiano Ronaldo é uma das celebridades mundiais mais procuradas pelos internautas nos sites de conteúdos para adultos. A conclusão é de um estudo da Pornhub, maior site online de vídeos pornográficos. Só nesta plataforma, o craque português contou com mais de 200 mil pesquisas no ano passado. Ocupa a 27ª posição da lista de figuras públicas associadas a conteúdos de cariz pornográfico.



O documento revela ainda que 4 de junho (dia seguinte à final da Liga dos Campeões, que o Real Madrid ganhou) foi a data em que a procura por conteúdos porno relacionados com o capitão da seleção nacional registou um maior aumento face à média dos restantes dias (mais 251%).



Além do jogador de futebol - que com a tenista Serena Williams são os únicos desportistas a constar da lista -, são de referir as presenças do presidente dos EUA Donald Trump, da sua mulher e filha, Melania e Ivanka Trump, e da noiva do príncipe Harry, Meghan Markle. Do mundo do espetáculo, constam Selena Gomez, Taylor Swift, Justin Bieber, Beyoncé, Shawn Mendes ou Harry Styles e as atrizes Gal Gadot e Emily Ratajkowski. Há também youtubers e o fundador da ‘Playboy’, Hugh Hefner.



A socialite Kim Kardashian, que tem vários vídeos de sexo na Internet, lidera com quase 23 milhões de pesquisas em 2017.