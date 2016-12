RTP 1 foi o único canal a chumbar nos testes

CM questionou a RTP sobre esta situação mas não obteve resposta até ao fecho da edição.



Por outro lado, a análise à emissão da SIC, TVI e CMTV registou "parâmetros adequados". A SIC e a TVI já tinham obtido nota positiva nos anteriores testes. A CMTV foi analisada pela primeira vez.



A RTP 1 foi o único canal generalista a chumbar no teste aos níveis de volume de som impostos pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).De acordo com o relatório do regulador relativo ao terceiro trimestre deste ano, a que oteve acesso, a televisão pública apresentou "níveis sonoros altos na maioria dos programas analisados", violando assim as regras impostas pela nova diretiva que entrou em vigor a 1 de junho deste ano. Esta pretende acabar com o aumento do volume do som dos canais quando a emissão passa para intervalo ou quando são transmitidos programas para o público infantil.Já em agosto, aquando da realização dos primeiros testes aos níveis de volume sonoro, a ERC tinha detetado irregularidades nas emissões da RTP 1. Agora, o regulador diz que "continuam a verificar-se desconformidades com o normativo, situando-se os níveis de volume sonoro acima do previsto" na programação e na publicidade.