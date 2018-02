RTP admite erro no Festival da Canção e coloca nova música na final

Canção de Rui David composta por Jorge Palma entra para o lugar da de Beatriz Pessoa.

A RTP foi obrigada, esta segunda-feira, a corrigir a votação do público no Festival da Canção depois de ter detetado um lapso na transcrição dos pontos do televoto.Como consequência, há uma nova canção na final, adianta a televisão portuguesa, em comunicado."No decurso do processo de auditoria interna, que ocorreu após a emissão do programa em direto, foi detetado que a votação final divulgada estava incorreta. Identificado o erro na transcrição dos pontos do televoto (votos do público), a RTP atuou prontamente, no sentido de esclarecer de forma transparente o sucedido, junto dos compositores e intérpretes envolvidos", é dito.Desta forma, a canção "Eu te amo", que foi composta por Mallu Magalhães e interpretada por Beatriz Pessoa, foi substituída na final por "Sem Medo", composta por Jorge Palma e interpretada por Rui David, uma vez que a primeira teve zero pontos em vez dos anunciados sete pontos.