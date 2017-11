Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP estima 5,6 milhões de prejuízo com o Mundial

De acordo com a empresa, a emissão da prova terá um custo estimado de 12,6 milhões de euros.

Por Duarte Faria | 08:43

A transmissão do Mundial de Futebol de 2018, que terá lugar na Rússia, poderá dar um prejuízo de 5,6 milhões de euros à RTP.



A empresa pública adquiriu os direitos de transmissão da prova, onde a seleção nacional vai estar presente, e, no seu Plano de Investimentos para o próximo ano, adianta que o "custo estimado" que vai ter com este evento é de 12,6 milhões de euros. Sendo um compromisso de "grande alcance", irá implicar "requisitos técnicos e encargos de envergadura". Assim, "a área comercial está a desenvolver propostas comerciais adequadas, de modo a vender e assegurar a sua implementação, em colaboração com as equipas internas e parceiros, de forma a gerar receitas no âmbito do Campeonato Mundial de Futebol", que se realiza de 14 de junho a 15 de julho.



Apesar deste esforço comercial, o Plano de Investimentos apenas prevê proveitos de 7 milhões. Contas feitas, o prejuízo pode chegar aos 5,6 milhões. Um valor que pode ser minimizado caso a RTP venda jogos a canais cabo ou à SIC e à TVI.



Ao CM, a RTP diz que "nunca fala sobre os custos das grandes competições, até porque há cláusulas de confidencialidade".

A transmissão desta prova, assim como a organização do Festival da Eurovisão (cujos custos estão estimados em 12 milhões), vão fazer disparar os custos de grelha da empresa pública para mais de 104 milhões de euros, uma subida de 21 milhões em comparação com os 83 milhões previstos para este ano.