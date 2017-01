RTP estreia uma dúzia de séries lusas em 2017

O que achou desta notícia?







A RTP 1 prevê estrear pelo menos 12 séries de ficção portuguesa este ano. Além de ‘Ministério do Tempo’ (estreou a 2 de janeiro) - cuja segunda temporada começa a ser rodada nas próximas semanas –, ‘Sim, Chef! (dia 4) e ‘Filha da Lei’ (dia 24), a televisão pública tem já em mãos nove outros projetos: dois já gravados, os outros em fase de produção ou pré-produção.Prontos a estrear estão já ‘Vidago’, uma coprodução entre a RTP e a Televisão da Galiza, de Espanha, que conta a história dos hóspedes do hotel Vidago Palace em agosto de 1936, e ‘Fátima - Caminhos da Alma’, do realizador João Canijo, que aborda uma dura peregrinação a Fátima pelo olhar de sete mulheres, e que estreará por altura da comemoração do centenários das aparições, em maio.Com as gravações prestes a arrancar está ‘Madre Paula’, série adaptada do livro de Patrícia Müller com o mesmo nome que contará a história da religiosa do Mosteiro de S. Dinis, Odivelas, que ficou conhecida na história de Portugal pelo envolvimento com o rei D. João V, de quem teve vários filhos. Nos planos da RTP estão também ‘Último Recurso’, produção sobre casos judiciais, ‘Tudo Incluído’, série de humor ambientada numa agência de viagens, ‘Três Mulheres’, que conta a história de Vera Lagoa, Natália Correia e Snu Abecassis, ‘País Irmão’, comédia sobre as relações entre Portugal e Brasil, ‘A Criação’, sitcom sobre agências de publicidade, e ‘1986’, comédia romântica de Nuno Markl.