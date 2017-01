RTP gasta 74,5 milhões em custos de pessoal

A RTP receberá ainda 173,3 milhões de euros de taxa audiovisual, mais 3% que no ano passado. No fim de contas, a administração da RTP, liderada por Gonçalo Reis - que em fevereiro completa dois anos à frente da empresa - espera fechar o ano com um lucro de quase 4,6 milhões de euros. O documento indica que a RTP deverá ter fechado 2016 com um resultado positivo de 124 mil euros.



O plano de atividades da RTP revela que a empresa prevê, para este ano, uma diminuição de 6,8 milhões de euros (menos 15%) nas receitas comerciais, para 38,2 milhões: a publicidade deverá registar uma quebra de 900 mil euros, enquanto a rubrica ‘outros’ - que inclui, por exemplo, as receitas com chamadas de valor acrescentado para concursos televisivos - encaixará menos 5,9 milhões de euros.A RTP receberá ainda 173,3 milhões de euros de taxa audiovisual, mais 3% que no ano passado. No fim de contas, a administração da RTP, liderada por Gonçalo Reis - que em fevereiro completa dois anos à frente da empresa - espera fechar o ano com um lucro de quase 4,6 milhões de euros. O documento indica que a RTP deverá ter fechado 2016 com um resultado positivo de 124 mil euros.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

Os gastos da RTP com pessoal deverão aumentar ligeiramente este ano (menos de um milhão de euros), para os 74,5 milhões, revela o plano de atividades da empresa pública para 2017 a que oteve acesso.Questionada, a administração da RTP apenas disse que "desde 2015 os custos com pessoal têm registado uma grande estabilidade, que se prolongará neste ano de 2017".Já os gastos com grelha deverão descer 7 milhões de euros, para 83 milhões. No total, o grupo público de rádio e televisão estima uma descida de 7,8 milhões nos gastos (para 196 milhões). O mesmo se verificará com os ganhos, que recuam 1,5 milhões (211,5 milhões).