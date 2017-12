Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP gastou 314 mil euros para fazer estudos

Grupo público encomendou estudos para perceber opinião dos portugueses sobre a sua oferta.

Por Duarte Faria | 07:37

Numa altura em que atravessa uma crise de audiências, a RTP está a encomendar diversos estudos para perceber como os telespectadores estão a olhar para o serviço prestado pela estação.



Só este ano, a empresa pública de rádio e televisão já encomendou cinco estudos de relevância que, de acordo com as contas feitas pelo CM a partir dos contratos publicados no portal Base, tiveram um custo total de cerca de 314 mil euros.



O pedido de valor mais elevado foi feito já este mês, e tem como objetivo uma análise de "mercado sobre as marcas de televisão, rádio e online presentes nos canais regionais dos Açores e Madeira". Para o efeito, a RTP pagou à GfK Portugal 74 650 euros, mais a taxa de IVA em vigor (23%), o que perfaz um total de quase 92 mil euros.



Também em dezembro, a administração do grupo público assinou um contrato para a "recolha de entrevistas" junto dos portugueses, de forma a "avaliar a perceção que têm do serviço público". Pagou cerca de 40 mil euros por este serviço.

Já no início do ano, a RTP tinha encomendado um "estudo de mercado qualitativo sobre a oferta programática de televisão" dos seus canais. Na altura, investiu quase 79 mil euros.



Referência ainda para um estudo de avaliação de cumprimento do projeto estratégico da empresa, que custou mais de 91 mil euros, e para um trabalho sobre o impacto económico do festival da Eurovisão de 2018, que, pela primeira vez, se realiza em Portugal (12 300 euros).