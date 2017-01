RTP não tem solução à vista para precários

O que achou desta notícia?







Depois de ter anunciado, em novembro, que "o mesmo esforço que está a ser feito para integrar os precários da Função Pública será refletido pela tutela relativamente à RTP", o ministro da Cultura, Castro Mendes, não assume agora qualquer responsabilidade sobre a situação destes trabalhadores da empresa pública."Os funcionários da RTP não são funcionários públicos, são funcionários de uma empresa pública de que o Estado é o único acionista, mas passa pela mediação do seu conselho de administração e é a este a quem devem ser pedidas responsabilidades", afirmou o governante no 4º Congresso dos Jornalistas. Já Gonçalo Reis, presidente da RTP, rejeitou, também ele, qualquer responsabilidade. "A RTP não pode contratar gente para os quadros [está proibida desde 2012] e tem de estar em jogo porque o mundo mudou e as várias administrações foram suprindo as necessidades com prestadores de serviços", disse.Recorde-se que a RTP tem atualmente mais de 300 trabalhadores contratados a recibos verdes. Na sua maioria ocupam os lugares dos mais de 400 funcionários que saíram do grupo no âmbito de planos de rescisões lançados desde 2012. Questionados ontem pelo, ministro e RTP remeteram para as declarações feitas no congresso. Entretanto, seguiu para o Governo e a administração do grupo público um documento do Sindicato dos Jornalistas, aprovada por unanimidade no congresso, que pede o fim imediato dos precários na RTP.