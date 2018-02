Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP negoceia jogos do Mundial com a SIC

Pacote inclui 18 jogos da competição, um deles da Seleção Nacional.

Por Hugo Real e Duarte Faria | 09:06

A RTP, estação que detém os direitos de transmissão do Mundial de 2018 para Portugal, está a negociar com a SIC a venda de um pacote de jogos da competição (14 de junho a 15 de julho, na Rússia).



Segundo sabe o CM, as negociações estão adiantadas, e têm envolvido as figuras máximas das duas empresas, Gonçalo Reis, presidente da RTP, e Francisco Pinto Balsemão, presidente do Conselho de Administração da Impresa. Em cima da mesa estará um pacote de 18 jogos, entre os quais um da seleção nacional. Contactada, fonte oficial da SIC recusou confirmar a informação. A RTP não se pronunciou sobre o tema.



O CM sabe ainda que até ao momento não há acordo com a Sport TV, por esta considerar que os valores pedidos pela empresa pública são muito elevados. E também não está afastada a possibilidade de um entendimento com a TVI. Se algum destes negócios ficar fechado, a RTP poderá amenizar o prejuízo estimado com a transmissão da prova.



O Plano de Investimentos da empresa pública para este ano previa que a RTP tivesse um prejuízo de 5,6 milhões de euros com a transmissão do Mundial. O "custo estimado" com a transmissão do evento era de 12,6 milhões.



Entretanto, a RTP chegou a acordo com a Discovery Networks, proprietária da Eurosport, para a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018. De amanhã e até dia 25 terá um espaço diário de 30 minutos na RTP 2 para acompanhamento do evento.