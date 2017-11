Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP noticia demissão de Isabel dos Santos

Falsa nota de imprensa da Presidência da República foi desmentida pela Sonangol.

Por Sónia Dias | 10:07

A RTP noticiou ontem a saída de Isabel dos Santos da a empresa petrolífera de Angola. Poucos minutos depois, a notícia era corrigida, com a RTP a admitir que se tinha baseado numa "falsa nota de imprensa da Presidência da República" que chegou à redação. A estação já apresentou desculpas à empresária.



A suposta exoneração da filha de Eduardo dos Santos pelo novo presidente angolano começou a circular de manhã na rede Whatsapp, que citava como fonte uma nota de imprensa atribuída à Presidência angolana e assinada por João Lourenço.



A informação falsa acabou por chegar à RTP, o que levou a Sonangol a desmentir prontamente a notícia, entretanto divulgada em vários sites, e que avançada ainda que a empresária seria substituída por Jefferson Correia Airosa.



O presidente angolano, que está em funções desde 26 de setembro, exonerou e nomeou recentemente novos conselhos de administração de entidades públicas como a Endiama (diamantes), a Ferrangol (ferro) e o Banco Nacional de Angola. Ao mesmo tempo, as notícias que dão conta da saída de Isabel dos Santos têm sido uma constante.



Recorde-se que a empresária - considerada a mulher mais rica de África pela revista ‘Forbes’, com uma fortuna avaliada em cerca de 2,8 mil milhões de euros - foi nomeada para a presidência da Sonangol, em junho de 2016, pelo pai, José Eduardo dos Santos, quando este ainda estava em funções como presidente.