RTP paga 15 mil euros de multa por atrasos

Contactada, fonte oficial da RTP confirmou apenas que a empresa pública "recebeu a notificação da ERC e que vai analisá-la", acrescentando que "se trata de factos antigos, de outra direção da RTP 2".À data, o canal era dirigido por Hugo Andrade, função que acumulava com a direção de programas da RTP 1. Uma situação que se verificou até 2014, quando Andrade foi substituído por Elísio Oliveira, do Centro de Produção do Norte. Já durante o ano de 2015, a direção da RTP 2 passou para Teresa Paixão.