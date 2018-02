Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP pagou 580 mil euros para separar canais

TV pública obrigada a adquirir “solução de continuidade” para diferenciar emissões da RTP 3 e da RTP Memória no cabo e na TDT.

Por Duarte Faria

A decisão de disponibilizar a RTP 3 e a RTP Memória na oferta de canais da Televisão Digital Terrestre (TDT) teve custos elevados para a empresa pública.



De acordo com a versão atualizada do Plano de Atividades, Investimento e Orçamento (PAIO) da RTP para este ano, a que o CM teve acesso, o grupo de rádio e televisão pagou 580 mil euros para separar a emissão dos dois canais na TDT face à que é disponibilizada nas operadoras por subscrição.



É que, segundo a lei, a RTP 3 e a RTP Memória em sinal aberto não podem ter publicidade, ao contrário do que acontece nas emissões destes canais no cabo. Esta situação obrigou a empresa pública a adquirir uma "nova solução de continuidade de emissão para satisfazer a legislação".



De acordo com o PAIO, a compra teve um custo total de 580 212 euros, pagos em dois anos: 548 899 euros em 2016, ano em que foi anunciada e efetivada a entrada dos dois canais na oferta da TDT, e os restantes 31 313 euros já no ano passado.



De lembrar que, além deste investimento, a RTP viu ainda aumentar o custo do contrato de distribuição dos seus canais na TDT, isto apesar de o preço unitário de cada canal ter baixado em cerca de 500 mil euros (de 3 milhões de euros para menos de 2,5 milhões) quando em comparação com o que se verificava anteriormente. A RTP, com quatro canais na plataforma digital, paga cerca de 10 milhões à PT, gestora da rede.



A RTP 3 e RTP Memória estão disponíveis na oferta da TDT desde 1 de dezembro de 2016.