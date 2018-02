Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP partilha jogos do Mundial com a SIC e reduz prejuízos

Estação de Carnaxide terá pagado cerca de 1,5 milhões por oito partidas e resumos alargados de todos os jogos.

A RTP vai conseguir reduzir o prejuízo de 5,6 milhões de euros com que previa fechar as contas do Mundial 2018. O CM sabe que a empresa pública chegou a acordo com a SIC para a partilha de jogos da prova, que se realiza na Rússia de 14 de junho a 15 de julho.



A SIC vai transmitir oito jogos do Mundial, incluindo um de Portugal. Estas partidas dizem respeito à fase de grupos e aos oitavos de final da prova. Além disso, a estação de Carnaxide garantiu ainda o resumo alargado de todos os jogos da competição. Ao que o CM apurou junto de fontes próximas do processo, o acordo terá sido fechado por um valor próximo de 1,5 milhões de euros - um valor muito inferior ao que a RTP pedia inicialmente - e será assinado por Gonçalo Reis, presidente da RTP, e Francisco Pedro Balsemão, presidente-executivo da Impresa (dona da SIC) nas próximas semanas. Contactadas, RTP e SIC recusaram, para já, falar sobre esta operação.



Mais difícil está um entendimento com a TVI, que poderá mesmo ficar de fora do acordo. Entretanto, decorrem negociações com a Sport TV para a transmissão dos jogos em sinal fechado. O CM sabe que, neste caso, o negócio poderá ficar fechado na próxima semana.



De acordo com o Plano de Investimentos da RTP para 2018, a a emissão do Mundial tem um custo estimado de 12,6 milhões de euros. O mesmo documento prevê ainda que a transmissão do torneio gere para a RTP proveitos comerciais na ordem dos 7 milhões de euros.