Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP prepara 12 novas séries lusas para 2018

Televisão pública mantém aposta na ficção nacional e avança com produções históricas, séries policiais e comédias.

Por Duarte Faria | 08:31

A RTP 1 está a preparar uma dúzia de séries para estrear em 2018. Em produção estão já ‘Excursões Air Lino’, uma comédia ambientada numa agência de viagens, com Rui Unas e Dânia Neto; ‘Teorias da Conspiração’, uma série policial com Pedro Laginha, Ruben Gomes e Carla Maciel; e ‘Sara’, com Rita Blanco, Beatriz Batarda, Nuno Lopes e Albano Jerónimo, e realização do cineasta Marco Martins.



Estas apostas juntam-se a ‘1986’, que estreia em janeiro. Trata-se de uma comédia dramática, escrita por Nuno Markl, e ambientada no ano em que o País entra na segunda volta das eleições presidenciais - disputadas entre Mário Soares e Freitas do Amaral. De entre os projetos de 2017, transitam ainda ‘Três Mulheres’, sobre Vera Lagoa, Natália Correia e Snu Abecassis, e ‘Feitios’, sitcom com Melânia Gomes e Miguel Dias.



Para a época de férias está já anunciada ‘Verão M’, produção ao estilo ‘Verão Azul’, e, de segundo o plano de atividades da RTP para 2018, a que o CM teve acesso, ‘Mães de Bragança’, ‘Lugre’, ‘Sul’, ‘Ordem Moral’ e ‘O Nosso Cônsul em Havana’, da obra de Eça de Queirós. Ainda este ano, no Natal, chega a minissérie ‘A Família Ventura’, com Rui Mendes e Joana de Verona. Entretanto, continuam paradas as gravações da 2ª época de ‘Ministério do Tempo’.



A televisão pública pretende manter uma "aposta sustentada" em ficção nacional apesar de, tal como o CM ontem noticiou, as audiências serem atualmente medíocres.