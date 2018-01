Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP recusa pagar 100 mil euros à Liga

TV pública alega que foi impedida de emitir o Paços de Ferreira-FC Porto, no passado dia 30, e não vai pagar direitos.

Por Duarte Faria | 08:00

A RTP não vai pagar os 100 mil euros correspondentes aos direitos de transmissão de um dos jogos da Taça da Liga desta temporada, apurou o CM. Esta será a resposta da empresa pública à decisão da Liga de Clubes de proibir, à última hora, a RTP 1 de emitir o jogo Paços de Ferreira-FC Porto, que teve lugar no passado dia 30 de dezembro.



Na ocasião, a Liga alegou que a Sport TV tinha reclamado o seu direito de exclusividade sobre o jogo, uma vez que a RTP tinha exercido o "direito de primeira escolha" sobre uma outra partida dessa jornada da prova. A saber, o jogo que opôs o Vitória de Setúbal ao Benfica.



Mas o CM sabe que, quando se apercebeu que esta última jornada da fase de grupos da competição já não era decisivo para as contas do encarnados (que já estavam eliminados), a RTP pediu à Liga para trocar a sua escolha e emitir antes o jogo do FC Porto.



O pedido não terá tido oposição do organismo presidido por Pedro Proença. RTP e Sport TV acertaram, inclusive, a partilha de meios para a emissão dos jogos dessa jornada da Taça da Liga. Mas no dia do jogo, tudo mudou.



Ora, impedida de emitir a partida, e dado que o contrato acertado com a Liga prevê um custo de 100 mil euros por jogo, a RTP apressou-se a lamentar "o enorme transtorno causado" aos seus telespectadores e, agora, decidiu que não vai fazer o pagamento correspondente.



Em 2016, o canal de televisão público assinou um contrato com a Liga – válido por duas temporadas – que previa a transmissão de cinco jogos da fase de grupos da Taça por cada época, mais as meias-finais e a final.



O CM apurou que o dito contrato foi, na altura, fechado por 1,6 milhões de euros (800 mil/época). Contas feitas, são 100 mil euros por cada jogo de futebol transmitido.



Contactadas, nem a RTP nem a Liga de Clubes quiseram comentar esta informação.



SAIBA MAIS

2-3

foi o resultado do jogo que opôs o Paços de Ferreira aos dragões, com vantagem para o FC Porto. A vitória garantiu o acesso da equipa de Sérgio Conceição à fase final da Taça da Liga.



Futebol garante audiências

O futebol continua a garantir boas audiências aos canais de televisão. Em 2017, dos dez programas mais vistos, sete foram transmissões de jogos de clubes e da seleção. De resto, o Portugal-Suíça, com 2 427 500 espectadores, liderou a tabela do ano passado.