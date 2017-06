RTP reduz participação no grupo Euronews

Além da Euronews, a RTP detém participações financeiras na Multidifusão (51% - 4,99 euros), na Cooperativa Sinfonia (14% - 4095,14 euros), na Cooperativa do pessoal da TAP (99,76 euros), na NP - Notícias de Portugal (8% - 12 469,94 euros), na Europe News Operation (1 ação - 12,67 euros) e na Lusa (0,03% - 4538,56 euros).

A RTP reduziu em 1,04 pontos percentuais a sua participação na estrutura acionista da Euronews. A informação consta do relatório de governo societário da empresa pública relativo ao ano passado, a que o CM teve acesso.Em 2015, o grupo público detinha 1,64% do canal de informação multilingue e pan-europeu, o que correspondia a pouco mais de 351 mil euros. Mas, no ano passado, essa participação foi reduzida para 0,6%, ou seja, 248 mil euros. Contas feitas, são menos 103 mil euros. Questionada pelo CM, a RTP esclarece: "Houve um aumento de capital relevante, com a entrada financeira de um novo membro no Euronews, a americana NBC. Este facto fez com que a participação financeira relativa de cada um dos membros [operadores europeus] tenha sido reduzida proporcionalmente."Recorde-se que, em maio, a RTP anunciou a renovação do contrato para distribuição do sinal da Euronews por mais dois anos (2017 e 2018), em condições mais vantajosas. O serviço é fornecido integralmente em português. Apesar de a RTP recusar revelar o valor do novo contrato, o CM sabe que é inferior a um milhão de euros.