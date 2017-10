Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP saca 100 mil euros para emitir maratona

Verba que organização vai pagar inclui o aluguer do helicóptero para captar imagens.

Por Mário Figueiredo | 09:49

A RTP vai receber 100 mil euros da organização para transmitir no dia 15 de outubro a Maratona, a meia e a mini maratona Rock n’Roll, as duas últimas com partida da ponte Vasco da Gama, Lisboa.



Apesar de se tratar de um dos maiores eventos desportivos nacionais, com elevado cariz competitivo e popular, a televisão pública está a exigir a verba milionária que até paga o aluguer do helicóptero para captação de imagens no dia da prova.



A emissão vai começar com a transmissão da Maratona, pelas 8h00. A prova começa em Cascais e segue pela marginal até à praça do Comércio. Quando os primeiros participantes estiverem a terminar os 42 195 metros, a transmissão passa para a Meia e Mini que têm o seu início no tabuleiro da ponte.



Estas provas são Gold Label da IAAF (estão entr as melhores do mundo) pelo que têm obrigatoriamente de serem transmitidas em sinal aberto. Uma situação que tem sido utilizada pela RTP para exigir os tais 100 mil euros. Aliás, este pagamento impede, sabe o CM, que as duas provas se emancipem e passem a ser organizadas em dias diferentes, pois obrigaria a organização a desembolsar o dobro do valor.



Contactada, a RTP não confirmou quanto vai receber, escudando-se na "confidencialidade dos contratos" e num conjunto de "direitos e deveres" que envolvem "contrapartidas comerciais e financeiras".



Certo é que a maratona e meia maratona Rock n’Roll são um cartão de visita das cidades de Cascais, Oeiras e Lisboa.