RTP, SIC e TVI fazem desconto acima de 95%

Já a SIC, de acordo com o relatório e contas do grupo Impresa, encaixou ao longo de 2016 quase 94,7 milhões de euros em publicidade, o que, comparando com os dados da MediaMonitor, significa que deu aos seus anunciantes um desconto médio de 95,1%, mais 1,3 pontos percentuais do que no ano anterior.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Os descontos publicitários feitos pelos canais generalistas em sinal aberto continuam a aumentar e estão ainda mais próximos da fasquia dos 100%.No ano passado, a líder destes saldos foi a RTP, que atingiu uma redução média de 97,4% face aos preços de tabela, uma subida de 0,4 pontos percentuais face a 2015. Ou seja, segundo a estimativa presente no Plano de Atividades do grupo público, a RTP recebeu em 2016 19,5 milhões de euros em publicidade, um valor que representa apenas 2,6% do montante que a MediaMonitor registou como a publicidade colocada no primeiro canal da RTP. Refira-se que a empresa do grupo Marktest mede o investimento com base nos preços de tabela fixados pelos órgãos de comunicação social.A TVI foi o canal que mais publicidade encaixou no ano passado. De acordo com o relatório e contas da Media Capital, a estação de Queluz de Baixo recebeu dos anunciantes 101 milhões de euros, apenas 3,6% em relação aos dados da MediaMonitor. Contas feitas, os descontos praticados atingiram os 96,4%, um incremento de 0,4 pontos percentuais em relação ao período homólogo.