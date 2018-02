Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP, SIC, TVI e CMTV querem acesso às fontes oficiais de informação

Canais estão contra restrições e fazem comunicado conjunto.

Por Duarte Faria | 09:05

A RTP, SIC, TVI e CMTV insurgiram-se esta quarta-feira, num comunicado conjunto, contra a restrição de acesso dos jornalistas às fontes oficiais de informação em instituições desportivas, sobretudo no futebol, e alertaram para os riscos deste comportamento para a liberdade de informar.



"Os jornalistas têm de poder exercer a sua profissão e é fundamental terem acesso aos eventos e às personalidades que os protagonizam. Os jornalistas não podem ser meras caixas de ressonância e é isso que se está a verificar no futebol", explica ao CM Paulo Dentinho, diretor de informação da RTP.



Já Carlos Rodrigues, diretor executivo do CM e da CMTV, diz que esta se "trata de um posição conjunta altamente louvável, e que deve levar a ações concretas e articuladas entre os canais, em prol da liberdade de informação, em defesa do superior interesse dos espectadores".