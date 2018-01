Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP tem 14,5 milhões de euros para a Alta Definição

Renovação de câmaras e mesas de vídeo custa mais de quatro milhões.

Por Hugo Real | 01:30

A RTP tem investimentos previstos superiores a 14,5 milhões de euros em Alta Definição (HD). De acordo com o Plano de Investimentos da empresa pública, a que o CM teve acesso, este montante começou a ser aplicado em 2015 e deverá ser gasto na totalidade até ao final de 2020.



O valor, como está descrito no documento, divide-se por oito investimentos distintos. O maior, de 4,07 milhões de euros, diz respeito à "renovação das câmaras dos estúdios de produção e mesas de vídeo", com a empresa a referir que vai "aproveitar a renovação do equipamento" para fazer "também a migração para HD".



Já a adoção de um novo sistema de gestão de conteúdos, "com vista à preparação das emissões em HD", tem um custo total orçado em 3,956 milhões de euros.



Se a estes valores se somarem 2,073 milhões de euros para o "reequipamento do carro HD", com o objetivo de "prolongar a sua vida útil", o investimento ultrapassa dez milhões de euros.



Entre as restantes apostas da empresa pública, destaque ainda para mais de 1,7 milhões de euros que serão gastos "na renovação de infraestruturas, de forma a permitir o transporte de sinais HD" e os 1,3 milhões que estão previstos ser aplicados na compra de "dois carros de produção em HD com capacidade de operar com 10 câmaras" durante este ano.



Refira-se que serão ainda aplicados quase 700 mil euros na renovação tecnológica de um carro de produção já existente.