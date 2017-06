RTP tem 33 milhões para pagar por futebol

Já os conteúdos ‘Recreativos’ somam 3,7 milhões, mais do que os 2,3 milhões dos ‘Documentais e Culturais’ e do que os 545 mil dos ‘Infantis e Juvenis’.

No final do ano passado, a RTP tinha "compromissos assumidos", entre 2017 e 2022, relativos a "contratos ou acordos celebrados com terceiros para a compra de direitos, exibição de filmes e outros programas" num valor superior a 48,5 milhões de euros. Deste montante, a grande fatia diz respeito a conteúdos de desporto, que totalizam quase 33 milhões de euros.Só para este ano, o grupo público tinha mais de oito milhões de euros em contratos de direitos desportivos, dos quais o mais caro é a Liga dos Campeões (cerca de seis milhões de euros). Já para 2018, ano do Mundial de Futebol, o valor é de quase 11,2 milhões de euros. Se para 2019 e 2020 ainda não existem contratos celebrados, para 2022, quando se realiza o Mundial do Qatar, o montante contratualizado é de 13,2 milhões de euros.Tirando o futebol, é na ficção nacional que a RTP tem um investimento considerável já acordado, sobretudo para 2017, onde o valor atinge os 8,7 milhões de euros (total até 2022 é de 9,2 milhões). Recorde-se que este ano a empresa pública já emitiu séries como ‘Ministério do Tempo’, ‘Sim, Chef!’, ‘Vidago’ e ‘Filha da Lei’. A 5 de julho estreia ‘Madre Paula’ e, até ao final do ano, ainda podem chegar ao ecrã ficções como ‘Último Recurso’, ‘Tudo Incluído’, ‘Três Mulheres’, ‘País Irmão’, ‘A Criação’ e ‘1986’.