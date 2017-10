Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP vai gastar 280 mil para mudar azulejos

Empresa aguarda aprovação do Ministério das Finanças para o plano de investimentos para 2018.

08:40

O Plano de Atividades, Investimento e Orçamento da RTP para 2018 prevê que a empresa pública gaste aproximadamente 280 mil euros na substituição dos azulejos da fachada do seu edifício sede, confirmou, ao Correio da Manhã, fonte oficial do grupo.



Atualmente, este documento ainda aguarda a aprovação do Ministério das Finanças, sendo que a partir do momento que tal acontecer a RTP irá lançar um concurso público para escolher a empresa que irá executar a obra, que poderá ser feita ainda no próximo ano.



Esta intervenção, acrescenta a mesma fonte ao CM, é cada vez mais premente, já que nos últimos tempos têm caído vários azulejos da fachada da empresa que obrigaram até à criação de zonas interditas à passagem.



O edifício-sede da RTP (o projeto inicial, da década de 60, é da autoria dos arquitetos Carlos Manuel Ramos e António Teixeira Guerra) é considerado pela Direção-Geral do Património Cultural como Património Industrial - Arquitectura Industrial Moderna (1925-1965). O que significa que a RTP é obrigada a manter os azulejos das suas fachadas exteriores. A última operação de substituição foi realizada há mais de dez anos.



Recorde-se que a RTP mudou-se para a Marechal Gomes da Costa em 2004, e cinco anos depois fez um financiamento de 69,2 milhões de euros para a aquisição do edifício (que será liquidado em 300 prestações até 2034). No final do ano passado, e de acordo com o relatório e contas da empresa, o valor atual do contrato de locação financeira era de 74,1 milhões.