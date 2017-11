Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP vai pagar mais 9,7 milhões em salários

Custos com pessoal vão disparar para quase 83,6 milhões de euros no próximo ano.

Por Hugo Real | 08:42

Os gastos com pessoal do grupo RTP vão disparar para os 83,6 milhões de euros no próximo ano, um aumento de 9,7 milhões (mais 13%) em relação aos 73,9 milhões pagos no ano passado.Esta informação consta do Plano de Atividades da empresa pública para o próximo ano, ao qual o CM teve acesso.



Nesse documento, o grupo presidido por Gonçalo Reis elenca os motivos que explicam esta subida dos gastos com vencimentos que, de resto, já se vai verificar este ano, com custos totais previstos com salários a fixarem-se nos 76,5 milhões.



Assim, e segundo a RTP, o crescimento salarial deve-se aos "encargos decorrentes da reposição salarial, descongelamento das antiguidades" (prevista no Orçamento do Estado e com um impacto superior a um milhão de euros no próximo ano); "previsão do descongelamento de carreiras" (um terço em 2018, com um custo estimado de 825 mil euros); e com a "admissão de novos trabalhadores resultante do programa de regularização extraordinária" dos chamados falsos recibos verdes ao abrigo do programa PREVPAP e em resultado das ações de inspeção levadas a cabo pela Autoridade para as Condições de Trabalho.



Só aqui, e de acordo com previsões da RTP, deverão ser integrados nos quadros cerca de 260 trabalhadores que estavam com vínculos precários à empresa (159 dos quais ao abrigo do PREVPAP devem ser incorporados já no próximo ano).



Desta forma, e de acordo com o Plano de Investimentos, o grupo Público deve encerrar o próximo ano com 1856 trabalhadores, mais 129 do que os 1727 previstos para o final deste ano e um aumento de 217 em relação aos 1639 com que a empresa encerrou o exercício de 2016.



De referir ainda que no próximo ano a RTP prevê "que se possam verificar 30 saídas com mútuos acordos".



SAIBA MAIS

231

milhões de euros são os gastos totais previstos pelo grupo RTP para o próximo ano. A maior fatia (104 milhões) diz respeito aos custos de grelha, que são seguidos pelos encargos com pessoal.



Ano de aniversários

Em 2018, a RTP, que iniciou as suas emissões televisivas em 1957, vai estar a celebrar o 50º aniversário da RTP 2 e o 20º da RTP África. Um dos eventos mais marcantes do ano será a organização do Festival da Eurovisão, que custará 12 milhões de euros ao grupo.