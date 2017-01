Sá Leão põe amadores a ter sexo na televisão

CM sobre se tem sido fácil encontrar amadores dispostos a partilharem a sua vida sexual perante as câmaras, Sá Leão, o ‘ministro do Sexo’, confessa que "hoje, com os media e as redes sociais, os casais estão muito mais liberais em relação à exposição pública da sua intimidade".



O realizador, que regressa à pornografia depois de uma ausência de vários anos, acrescenta que atualmente nota "mais abertura sexual dos casais". "Antes era impossível arranjar verdadeiros casais para participarem", sublinha Sá Leão, que também interpreta a música do genérico do programa, ‘Pagas e Não Bufas’.



A Hot Gold chamou Sá Leão com o objetivo de resolver os problemas sexuais dos portugueses. E, para isso, o ex-realizador de filmes porno, como ‘Capitan Roby’, ‘Top Stripper’ e ‘Badalhocas’, coloca amadores a terem sexo em frente às câmaras.‘Ministério do Sexo’ "é uma mistura de reality show, talk show, com uma parte de filmes para adultos", diz aoJoão Costa, diretor da Hot TV, canal que exibe o formato (no total terá 12 episódios, que já são emitidos quinzenalmente, às quintas-feiras, durante seis meses).A presença de amadores em cenas ‘hardcore’ pode acontecer de duas formas, explica João Costa. Por um lado, estes podem contracenar com uma "estrela porno portuguesa". Ou então, Sá Leão vai a casa de um casal amador ajudá-lo a resolver os seus problemas sexuais, filmando a relação entre os dois.