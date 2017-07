Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saga Marvel já rendeu mais de 10 mil milhões

É o universo de filmes com mais receitas de bilheteira na história do cinema mundial.

Por Duarte Faria | 01:30

Desde que iniciou a produção de filmes baseados nas suas icónicas personagens, a Marvel (da Walt Disney) já arrecadou quase 10,6 mil milhões de euros em receitas de bilheteira. Com 16 longas-metragens até à data, é a saga a registar mais proveitos na história do cinema. Contas feitas, cada produção da Marvel rendeu uma média de 662 milhões de euros (há sagas a fazer uma média mais elevada). ‘Os Vingadores’ (2012) foi o filme a registar maior receita: 1,3 mil milhões de euros. Em segundo lugar aparece a saga baseada na obra de J.K. Rowling, com mais de 7,3 mil milhões de euros. Integram este universo os oito filmes de ‘Harry Potter’ e o mais recente ‘Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los’. Cada uma das produções rendeu uma média de 814 milhões (neste capítulo tem o melhor registo).



A fechar o pódio das sagas com maior procura de bilheteira surgem os nove filmes ‘Star Wars’. A série criada por George Lucas já amealhou 6,4 mil milhões de euros (uma média de 716 milhões por cada filme).



No top 5 surgem ainda ‘James Bond’ (6 mil milhões de euros) e o universo criado por J.R.R. Tolkien (5 mil milhões), que reúne os filmes ‘O Senhor dos Anéis’ e ‘O Hobbit’.



Fora das dez que geram maior corrida às bilheteiras (ver tabela) surgem sagas famosas como ‘Transformers’ (3,7 mil milhões), ‘Jurassic Park’ (3,2 mil milhões), ‘Shrek’ (3 mil milhões), ‘Twilight’ (2,9 mil milhões) e ‘Os Jogos da Fome’ (2,5 mil milhões).