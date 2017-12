Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os grandes clássicos do cinema que regressam às televisões este Natal

Principais canais apostam em filmes para toda a família na véspera e dia de Natal.

Por Sónia Dias | 24.12.17

O cinema é um dos grandes trunfos dos principais canais para cativar os telespectadores na véspera e dia de Natal. A RTP 1, por exemplo, transmite o clássico ‘Música no Coração’ (amanhã, às 15h43), com Julie Andrews e Christopher Plummer. Depois, à noite, Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau protagonizam ‘Os Deuses do Egipto’ (23h39).



Na SIC, a programação é quase exclusivamente dedicada à Sétima Arte. A maratona começa hoje às 06h15 com ‘Mulan’, e só termina na madrugada de segunda para terça-feira com ‘A Vida Secreta de Walter Mitty’ (04h15).



Hoje podemos assistir a ‘Cinderella’ (17h55), a versão em imagem real do conto da Disney, ou A Viagem de Arlo’ (21h35), um filme de animação sobre as aventuras de um pequeno dinossauro.



Amanhã será a vez de ‘Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque’ (15h40), ‘O Livro da Selva’ (17h55), a adaptação do clássico de Rudyard Kipling sobre Mogli, um menino criado por lobos, e ‘Noé’ (22h35), com Russell Crowe, Jennifer Connelly e Emma Watson.



Na TVI, o destaque vai para ‘Filho de Deus’ (hoje, às 14h10), uma sequela de ‘A Bíblia’, em que Diogo Morgado volta a interpretar Jesus Cristo.



Na CMTV, o cinema também vai ocupar um espaço especial. Hoje à tarde, os telespectadores podem assistir ao filme de animação ‘O Manda-Chuva’ (15h27), ‘Voando para Casa’ (17h12), com Anna Paquin e Jeff Daniels. Mais tarde, oportunidade para ver dois clássicos: ‘Tootsie - Quando Ele Era Ela’ (23h40), com Dustin Hoffman, e ‘O Nome da Rosa’ (01h10), com Sean Connery e Christian Slater na pele de dois monges que investigam uma série de crimes num sinistro mosteiro.



Amanhã à tarde, o cinema continua com a animação ‘Macacos no Espaço’ (14h37) e a comédia ‘Olha quem Fala Agora’ (16h22), com Kirstie Alley e John Travolta. À noite, destaque para ‘Colisão’ (00h57), filme vencedor de três Óscares, com Sandra Bullock e Matt Dillon, entre outros, e ‘A Idade da Inocência (02h48), com Daniel Day-Lewis e Michelle Pfeiffer.