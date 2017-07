Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salários de diretores da ERC com aumento

Gastos com os elementos do conselho regulador voltaram a disparar no ano passado.

Por Duarte Faria | 08:44

Os salários dos membros do conselho regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) voltaram a disparar no ano passado, de acordo com o relatório de atividades e contas, a que o CM teve acesso. Isto depois de já terem sofrido um aumento significativo em 2015.



Segundo o documento, Carlos Magno, presidente do regulador, auferiu 6095 euros mensais - entre remuneração-base (4514,91 euros) e despesas de representação (1580,22 euros) - mais 487 euros do que no ano anterior. Totalizou uma remuneração anual de 85 330 euros, mais 6818 euros face a 2015.



Já o vice-presidente, Arons de Carvalho, ganhou 5553 euros (4271,80 euros de remuneração-base mais 1281,54 euros em despesas de representação), um aumento de 444 euros.



A remuneração anual ascendeu a 77 742 euros - uma subida de 6215 euros quando comparada com o ano anterior.



Os vogais Luísa Roseira, Raquel Alexandra e Rui Gomes receberam, cada um, 5192 euros: 3993,96 euros de remuneração e 1 198,19 euros de representação.



Foram mais 415 euros/mês do que em 2015. O salário bruto anual destes elementos foi de 72 688 euros (mais 5813 euros).



Contas feitas, os gastos mensais da ERC com pagamentos ao conselho regulador aumentaram 2176 euros, para 27 224 euros por mês. No fim do ano, os custos cresceram 30 464 euros.



A direção da ERC custou, assim, no total, mais de 380 mil euros.



Dos cinco elementos em funções no ano passado, apenas três se mantém no cargo: Carlos Magno, Arons de Carvalho e Luísa Roseira.



Os vogais Raquel Alexandra e Rui Gomes apresentaram renúncia ao cargo no início do ano. Recorde-se que o mandato do atual conselho da ERC terminou em novembro último e que a Assembleia da República ainda não chegou a acordo para a nomeação dos novos membros. A eleição foi adiada para setembro.



De lembrar que a Cofina, que detém o CM, entregou na ERC um pedido de afastamento de Arons de Carvalho dos processos que envolvam o grupo e uma petição no Parlamento solicitando a sua destituição por falta de idoneidade.



Em causa estão escutas em que é pressionado por José Sócrates para que a ERC decida contra o CM.