Salvador Sobral é (novamente) imitado na Roménia

Nova imitação vale vitória a concorrente do programa "A Tua Cara Não Me É Estranha". Veja o vídeo.

Por Daniela Espírito Santo | 12:23









No entanto, esta prestação tem um sabor especial ou não tivesse acontecido no país que mais críticas teceu à vitória de Salvador no Festival da Canção europeu: recorde-se que o representante romeno na Eurovisão foi uma das vozes mais ativas para criticar Sobral, garantindo que o jovem usou truques baratos para vencer

Salvador Sobral e "Amar Pelos Dois" voltaram a ser alvo de uma imitação bem sucedida num programa de talentos internacional.Desta feita, a imitação aconteceu em "A Tua Cara Não Me É Estranha" da Roménia, onde o representante do país na Eurovisão de 2013 imitou na perfeição a música que valeu a Sobral (e a Portugal) a vitória naquele concurso europeu.Cezar Ouatu, que foi até Malmö representar a Roménia na Eurovisão em 2013 pode até não ter vencido o certame naquele ano, mas saiu vencedor da gala desta semana do programa de TV, graças à sua imitação de Salvador Sobral.Esta não é, de resto, a primeira vez que tal acontece a nível internacional: antes, o fenómeno Sobral foi explorado numa imitação na Eslovénia e, depois, em Espanha.