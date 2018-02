Salvador usa vernáculo na primeira entrevista após transplante

"Samuel, se estiveres a ouvir isto, manda lá a m***** da música", disse.

Antes, Salvador falou sem rodeios da experiência por que passou recentemente, garantindo a todos que continua a sentir-se o mesmo.



"O coração é um músculo. A alma fica lá, é a mesma", disse, não mostrando muita vontade em saber a história do coração que lhe salvou a vida.



"Vejo a situação de forma muito prática. Havia este problema e a ciência resolveu-o. Por agora ainda não tenho essa vontade de ir procurar", adianta. Mesmo assim, diz ter sentido medo.



"Claro. Seria um cubo de gelo se não tivesse tido medo", ressalva.



A experiência não deverá ter, de resto, muita influência nas suas próximas canções. "Eu não sou grande compositor. Gosto de ser intérprete. Nunca componho a pensar ou no transplante de coração ou no coração de outra pessoa", entende.



Sobre a Eurovisão, garante não sentir "nenhuma responsabilidade por influenciar os outros". "Odeio responsabilidades", assume, deixando, apesar disso, um conselho a quem quiser ser o próximo Salvador: "estudar música".

