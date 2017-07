Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santana Lopes perde ação contra revistas

Supremo anula todas as decisões e diz que a crítica aos políticos pode ser mordaz.

Por Tânia Laranjo | 08:27

Mais de 12 anos depois dos textos publicados na ‘VIP’, ‘Focus’ e ‘TV 7 Dias’, revistas do grupo Impala, o Supremo Tribunal de Justiça deu razão aos jornalistas e anulou as indemnizações que tinham sido atribuídas a Pedro Santana Lopes. Começaram por ser mais de 700 mil euros, atribuídos na primeira instância; depois 400 mil, decididos pela Relação. Era a indemnização mais alta que alguma vez seria paga a um político, mas o Supremo, na linha no Tribunal Europeu, diz que a crítica aos políticos é legítima. Mesmo quando é "mordaz" e "desprimorosa".



"As exigências de uma sociedade aberta e democrática não se coadunam com a imposição de restrições formais ao exercício da atividade de escrutínio e crítica política, de modo a tornar lícitos apenas quando formulados com elevação, de forma correta e objetiva", dizem os juízes conselheiros.



E sobre as considerações feitas sobre a vida privada do então primeiro-ministro vão ainda mais longe: "Pedro Santana Lopes sempre tornou públicos aspetos da vida privada e familiar, participando abertamente em eventos sociais (...) e autorizando a publicação de imagens em revistas cor de rosa, o que afasta qualquer violação relevante da reserva da vida privada.



Ainda para os juízes desembargadores, algumas das notícias que estavam em causa diziam respeito a situações de tal forma irrelevantes e inócuas - como ter jantado em determinados restaurante ou ter estado com determinadas pessoas - que nem sequer se pode falar da violação do direito de personalidade. Enquadram-se, isso sim, na chamada crónica social, que para o Supremo Tribunal de Justiça é perfeitamente admissível e não é capaz de provocar danos irreparáveis, como os tribunais, de primeira e segunda instância, defendiam.



Esta decisão agora proferida já não é passível de recurso para qualquer tribunal.